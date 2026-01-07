Yemen, i raid dell'Arabia Saudita hanno provocato almeno 30 morti

Almeno 30 persone sono state uccise negli attacchi dell'Arabia Saudita contro i separatisti del Consiglio di Transizione Meridionale (Stc) nel governatorato di Dhale, nello Yemen sudoccidentale, secondo quanto riferito all'agenzia Tass da fonti nella regione. Secondo altre fonti citate da Afp il numero delle persone uccise potrebbe avere superato il centinaio. L'aeronautica saudita, secondo le stesse fonti, ha effettuato più di 15 attacchi contro posizioni e attrezzature dei separatisti.

Nel frattempo, le autorità separatiste yemenite hanno imposto un coprifuoco notturno nella loro roccaforte meridionale, Aden, a causa dei crescenti timori di scontri con le forze sostenute dall'Arabia Saudita. Il coprifuoco sarà in vigore dalle 21 alle 6 ora locale ed è stato annunciato da Abdulrahman al-Mahrami, vicepresidente del Consiglio di Transizione Meridionale, responsabile delle forze che proteggono il principale porto meridionale del Paese.