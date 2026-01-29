Wsj: Amazon è pronta a investire 50 miliardi in OpenAI
di Redazione
L'indiscrezione del "Wall Street Journal" sul mercato dell'intelligenza artificiale: ChatGpt punta a raccogliere fino a 100 miliardi di capitali
1 min di lettura
January 29, 2026
Amazon è in trattative per investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI, in quella che sarebbe una scommessa enorme sulla promettente startup di intelligenza artificiale.
Lo scrive il "Wall Street Journal", citando fonti a conoscenza dei fatti. Il creatore di ChatGpt sta cercando di raccogliere fino a 100 miliardi di dollari di nuovi capitali da investitori, un round di finanziamento che potrebbe valutare l'azienda fino a 830 miliardi di dollari.
Un investimento fino a 50 miliardi di dollari potrebbe rendere Amazon il principale finanziatore dell'attuale round di raccolta fondi della società di intelligenza artificiale. Amazon ha anche investito in Anthropic, un concorrente di OpenAI. L'azienda ha sviluppato un campus di data center da 11 miliardi di dollari per lo sviluppatore di modelli linguistici di grandi dimensioni in Indiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA