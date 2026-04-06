Weekend tragico sulle strade, 26 vittime da Nord a Sud

Sono già 26 le vittime di incidenti stradali in Italia nel weekend di Pasqua, da venerdì 3 a domenica 5 aprile, secondo l'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale: una cifra definita dalla stessa Asaps parziale, perché la raccolta di dati è ancora in corso. Sono morti 11 motociclisti, 10 automobilisti, tre pedoni e due ciclisti, uno dei quali da valutare perché la caduta potrebbe essere stata causata da un malore. La vittima più giovane è il bambino di 8 anni deceduto sulla A21 mentre viaggiava in moto con il padre, la più anziana un pedone di 83 anni a Firenze. Due incidenti plurimortali, a Roma e Sarzana, hanno provocato quattro morti. La classifica per regioni vede in testa il Lazio (5), poi Liguria e Toscana (4), Piemonte (3), Veneto e Lombardia (2), quindi Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria con una vittima.