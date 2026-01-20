Weber: l'Eurocamera sospenderà l'intesa sui dazi con gli Usa

«Agire con minacce sul fronte dei dazi è del tutto inaccettabile. Ed è per questo che il Parlamento europeo ha deciso, insieme ai tre grandi gruppi, di sospendere l'accordo commerciale» con gli Usa. Lo ha annunciato il presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber, spiegando la decisione di rinviare l'ok dell'Eurocamera all'intesa sui dazi firmata in Scozia. «È lo strumento più potente che abbiamo in questo momento, gli Usa non potranno accedere ai nostri prodotti a dazi zero», ha sottolineato.

«La Groenlandia è parte integrante della Danimarca. Quindi chi gioca con la Groenlandia sta giocando con la Nato. Questo è ovvio», ha spiegato Weber sottolineando, al tempo stesso, come questa dovrà essere la settimana del dialogo, e non di nuove escalation. «Noi dobbiamo però anche mantenere la calma e agire con uno stile europeo, non con un stile trumpiano. Sottolineiamo la dimensione artica della nostra sicurezza. È della massima importanza anche per noi europei. Ma dobbiamo rendere le cose più sicure insieme all'interno della cooperazione transatlantica», ha rimarcato il leader popolare.