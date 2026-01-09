Von der Leyen: sì all'intesa Ue-Mercosur, è uno storico accordo commerciale

«La perseveranza e l'impegno dell'Europa nel realizzare le nostre priorità e mantenere i nostri impegni sono evidenti. In un momento in cui il commercio e le dipendenze vengono strumentalizzati e la natura pericolosa e transazionale della realtà in cui viviamo diventa sempre più evidente, questo storico accordo commerciale è un'ulteriore prova che l'Europa traccia la propria rotta e si conferma un partner affidabile». Sono queste le parole usate poco fa da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, alla luce dell'ok dei 27 all'intesa Ue-Mercosur. «Non vedo l'ora di recarmi in Paraguay per poter iniziare insieme questa nuova era» ha aggiunto.

Con il via libera del Consiglio europeo all'accordo commerciale Ue-Mercosur «stiamo creando un mercato condiviso di 700 milioni di persone. E tantissime nuove opportunità». L'accordo ha sancito la nascita della «più grande zona di libero scambio al mondo» ha scritto in una dichiarazione ufficiale, aggiungendo che «il nostro messaggio al mondo è questo: il partenariato crea prosperità e l'apertura guida il progresso».