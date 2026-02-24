Voghera, l'ex assessore Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario

Era accusato di aver sparato e di aver ucciso il 39 enne marocchino, Younes El Boussettaoui, in piazza durante una notte di luglio del 2021. La richiesta del pm era di 11 anni e 4 mesi. Disposto anche un risarcimento di 380mila euro

E' stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021.

Il giudice Luigi Riganti ha disposto anche un risarcimento provvisionale di 380mila euro per i familiari della vittima. Novantamila euro a testa andranno ai genitori di Younes, 50mila euro a testa sono stati riconosciuti ai due fratelli e alle due sorelle della vittima. «Siamo felicissimi - ha commentato uscendo dal palazzo di giustizia Bahija El Boussettaoui, una delle sorelle di Younes -. Non mi aspettavo una sentenza di condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero (il procuratore Fabio Napoleone aveva chiesto 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore, ndr). Ma non saremo davvero contenti sino a che non vedremo Adriatici entrare in carcere con le manette. Il risarcimento? È un aspetto che in questo momento non ci interessa. Noi chiediamo solo che venga fatta giustizia per mio fratello».