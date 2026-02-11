Vigilanza, tredicesima fumata nera sul voto del presidente Rai

Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai. Nella seduta plenaria di stamattina nessun componente era presente per la maggioranza. Furiosa la reazione delle opposizioni: «Meloni evoca presunte "derive illiberali della sinistra" ma sono accuse che vengono usate come foglia di fico per coprire il controllo crescente di Palazzo Chigi sul servizio pubblico», si legge in una nota dei componenti democratici del Pd nella commissione di vigilanza Rai. Che hanno chiesto insieme a tutte le opposizioni di «convocare subito in vigilanza l'ad della Rai».

La lettera è arrivata alla presidente della Commissione di Vigilanza Barbara Floridia (M5s), che «vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l'assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento», ha deciso di «procedere oggi stesso con la convocazione dell'ad della Rai Giampaolo Rossi». La sua audizione, ha spiegato Floridia, «potrà tenersi nei giorni 18 o 19 febbraio oppure 3 o 5 marzo, a seconda delle sue disponibilità».