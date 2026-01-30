Venezuela, sì all'amnistia per tutti i prigionieri politici

Il governo del Venezuela ha annunciato un'amnistia generale per i prigionieri politici incarcerati nel Paese. L'annuncio è stato dato dalla presidente a interim Delcy Rodriguez durante un evento alla Corte Suprema di Giustizia. «Annuncio una legge di amnistia generale e ordino che questa legge venga presentata all'Assemblea nazionale per promuovere la convivenza in Venezuela», ha dichiarato. «Chiedo a tutti di non imporre violenza o vendetta, affinchè possiamo tutti vivere con rispetto», ha aggiunto, sottolineando che questa decisione era già stata discussa con Nicolas Maduro. L'amnistia potrebbe riguardare centinaia di prigionieri politici ancora detenuti nelle carceri venezuelane. L'annuncio arriva quasi un mese dopo l'inizio dei rilasci, che sono stati effettuati gradualmente da quando le forze statunitensi hanno catturato Maduro nelle prime ore del 3 gennaio. In questo periodo, secondo il regime chavista, sono stati rilasciati più di 600 prigionieri, 302 secondo i difensori dei prigionieri. La misura mira a concedere l'amnistia e a cancellare le accuse contro coloro che sono stati rilasciati. Si tratta di una grazia molto più ampia di quelle attualmente in vigore, dato che coloro che sono stati liberati hanno lasciato il carcere ma rimangono soggetti a misure precauzionali come divieti di viaggio, restrizioni nel rilasciare dichiarazioni pubbliche e persino restrizioni nell'accesso a determinati lavori. Sono inoltre vulnerabili all'estorsione se vengono fermati nuovamente a un posto di blocco della polizia. La futura legge, come ha avvertito il presidente in carica, escluderà da questa grazia i condannati per omicidio, reati di droga e reati comuni.

«Vengo in quest'Aula come presidente, ma anche come avvocato», ha affermato Rodriguez, secondo alcuni dei presenti a un evento chiuso ai giornalisti, ripreso da El Pais. «Mio padre è stato imprigionato ed è morto a causa delle torture. Credo nella Costituzione, nella sovranità nazionale e nella giustizia per il popolo venezuelano. Abbiamo bisogno di più giustizia, con una maggiore tutela legale», ha continuato, ricordando suo padre, un marxista convinto che ha fondato il movimento in cui Nicolas Maduro ha mosso i suoi primi passi in politica ed è stato assassinato dai suoi carcerieri.