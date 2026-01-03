Venezuela, Maduro arrivato a New York
Lo riferiscono i media americani
January 3, 2026
L'aereo con a bordo il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato nella notte dalle forze speciali americane a Caracas, è giunto a New York.
Lo riferiscono media americani che mostrano le immagini dell' atterraggio.
Secondo quanto reso noto da un funzionario federale, l'aereo con a bordo Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores è arrivato alla Stewart Air National Guard Base di New York. I coniugi saranno trasferiti al carcere federale di Brooklyn.
