Venezuela, gli Usa hanno preso il controllo di una petroliera russa

Secondo la Nbc, la Marinera sarebbe ora sotto il controllo delle autorità americane. Il mezzo , inseguito da settimane dopo aver tentato di eludere il blocco intorno a Caracas, aveva ricevuto il sostegno di Mosca

La petroliera russa Marinera è stata messa in sicurezza ed è sotto la custodia degli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato da un funzionario americano a Nbc News. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna americano ha guidato l'operazione con il supporto militare statunitense. Attualmente, a bordo sono presenti funzionari delle forze dell'ordine statunitensi, ha affermato il funzionario.

In precedenza, la Russia aveva schierato mezzi della sua Marina per scortare la petroliera, che al momento non trasporta nulla ma storicamente ha sempre trasportato petrolio greggio venezuelano. La petroliera era nota fino a poco tempo fa come Bella 1 e da poco ribattezzata Marinera. Gli Stati Uniti l'hanno inseguita per settimane, dopo che il mezzo aveva tentato di eludere il blocco parziale creato attorno al Venezuela.