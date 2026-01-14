Varese, tenta di rubare in una casa: ladro ucciso a coltellate

Un uomo è morto all'ospedale di Magenta dopo aver tentato di introdursi in una casa nel Varesotto ed essere stato colpito dal padrone di casa con un coltello. L'uomo sarebbe entrato con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. È quanto hanno ricostruito i carabinieri. La vittima aveva 37 anni ed era di una famiglia nomade.

Anche il padrone di casa, colpito a calci e pugni, è ferito ed è in ospedale. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima. I familiari del 37enne, provenienti dal Torinese, hanno divelto la porta pedonale del pronto soccorso e hanno cercato di raggiungere il luogo in cui si trova il corpo del loro parente ma sono stati bloccati dai carabinieri di Abbiategrasso e Magenta che hanno inviato sul posto numerose pattuglie. I familiari dell'uomo si sono poi dispersi e la situazione è al pronto soccorso è tornata alla normalità.

Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la Procura di Busto Arsizio.