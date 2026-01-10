Valanga sopra Aosta, morto uno scialpinista

La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein

Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano assieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Alle ricerche hanno partecipato inoltre alcune unità cinofile. Sul posto anche il medico del 118.

La slavina si è staccata lungo un itinerario molto frequentato dagli scialpinisti, che si trova tra Pila e Ozein. Lo scialpinista, secondo quanto si è appreso, non aveva l'Arva, apparecchio che serve per individuare le persone sotto le valanghe. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

Dal momento della valanga, questa mattina, l'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso da due testimoni. «Impossibile il primo avvicinamento in elicottero a causa di una scarsa visibilità in quota - avevano fatto sapere nelle prime ore dal Soccorso alpino valdostano - si procede via terra con due unità cinofile e il supporto di gatto delle nevi per avvicinarsi quanto più possibile alla zona dell'incidente». È così che alla fine il corpo è stato recuperato.

Nel frattempo, anche nel Gran Sasso si è staccata un'imponente slavina, come mostrato nei video diventati ora virali sui social. La zona è disabitata e selvaggia e al momento non si registrano notizie circa il coinvolgimento di persone nell'evento. Spettacolare quanto drammatica, il video mostra un distacco di neve al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Grande del Gran Sasso d'Italia, sul versante che sovrasta la Valle Siciliana e l'Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, in particolare.