Usa, Trump posta un video con Obama e Michelle in corpi da scimmie

I volti sono i loro, quelli dell'ex presidente americano Barack Obama e della moglie Michelle, ma i corpi sono quelli di due scimmie. È il fotomontaggio contenuto in un video postato da Donald Trump su Truth. Il breve filmano, circa un minuto, è dedicato a presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. Un non meglio identificato esperto spiega che a un certo punto il conteggio si è fermato in cinque Stati quando Trump era in vantaggio sul suo rivale Joe Biden. E quando il conteggio è ripreso, il candidato democratico era all'improvviso in testa. È a quel punto che compare un breve inserto con Obama e la moglie Michelle in corpi da scimmie che ridono sulle note di “In the jungle, the mighty jungle”.