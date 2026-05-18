Usa, sparatoria in centro islamico: tre vittime. Morti anche due assalitori (di 17 e 19 anni)

È di almeno tre morti il bilancio della sparatoria al centro islamico di San Diego. Anche i due assalitori sono morti. Si tratta di due ragazzi di 17 e 19 anni che sono stati trovati morti in un'auto parcheggiata nelle vicinanze. Sarebbero deceduti per ferite da arma da fuoco auto-inflitte. Lo ha riferito la polizia in base alle indagini preliminari. Le forze dell'ordine credono si trratti di un «crimine d'odio». «A causa dell'ubicazione del centro islamico, consideriamo questo un episodio di crimine d'odio finché non sarà dimostrato il contrario», ha detto la Polizia. Il centro islamico è la maggiore moschea di San Diego e include la scuola Al Rashid. Nello scontro a fuoco ha perso la vita anche una guardia di sicurezza della moschea. Un testimone ha detto di aver visto la guardia colpita da un proiettile, poi cadere a terra e infine rialzarsi.

«Evitate l'area», è l'appello del sindaco Todd Gloria ai cittadini. La situazione è «attiva ma contenuta», afferma la polizia, secondo quanto riportato da Cnn. Nel centro islamico di San Diego c'è anche una scuola. Secondo quanto riportato dai media americani, molti genitori spaventati si sono radunati nell'area e le autorità hanno disposto un centro di riunificazione. «Tutti i bambini sono al sicuro», riferisce la Polizia.

Intanto, è scattato il lockdown alla Bright Horizons Academy, scuola islamica di San Diego che ospita studenti dall'infanzia fino all'ultimo anno delle superiori, dopo la segnalazione di una sparatoria nel centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Un portavoce della scuola ha riferito alla Cnn che studenti e personale sono al momento al sicuro, mentre le autorità scolastiche sono in attesa dell'arrivo della polizia sul posto.

Centinaia di poliziotti sono accorsi nell'area dove si trova l'Islamic Center di San Diego, in California. Immagini riprese dall'alto mostrano il corpo di un uomo disteso, con il giubbotto tattico, ucciso con colpi d'arma da fuoco fuori dalla moschea. Secondo una rete locale, Kgtv, la polizia sta perlustrando la zona alla ricerca del responsabile della sparatoria. «Sono a conoscenza del fatto che ci sia un attentatore attivo presso l'Islamic Center di San Diego a Clairemont e continuo a ricevere aggiornamenti dalle forze dell'ordine. Il personale di emergenza è sul posto e sta lavorando per proteggere la comunità e mettere in sicurezza l'area», ha scritto su X il sindaco Todd Gloria. Ci sono due scuole nelle vicinanze della moschea: la Islamic School of San Diego e la Kavod Charter School. Nella zona si trovano anche una chiesa avventista del settimo giorno e il California Children Services, un programma sanitario destinato a bambini con gravi problemi. La minaccia al centro islamico di San Diego «è stata neutralizzata», scrive sui social la polizia della città.