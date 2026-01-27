Usa, giudice blocca la deportazione del bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice

Non possono essere deportati immediatamente né il bambino di cinque anni fermato dall'Ice in Minnesota né suo padre, entrambi detenuti in Texas. Lo ha deciso un giudice federale, bloccando la loro deportazione. La foto del bimbo fermato, Liam Conejo Ramos, è divenuta virale nei giorni scorsi.

Secondo le autorità il padre di Liam era un "illegale" dall'Ecuador. Il legale della famiglia invece ha spiegato che il suo assistito non ha commesso alcun crimine e stava seguendo tutti i protocolli per cercare di ottenere legalmente l'asilo, incluso il «presentarsi alle udienze in tribunale».