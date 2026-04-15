Usa e Iran ci riprovano: verso un nuovo vertice

Usa e Iran verso un nuovo vertice dopo quello naufragato sabato a Islamabad. "Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan", ha annunciato Trump assicurando che "la guerra è quasi finita". Dovrebbe essere di nuovo il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, a guidare la delegazione americana se ci sarà un secondo round di colloqui con l'Iran dopo quelli dello scorso fine settimana nella capitale pakistana Islamabad. Lo anticipa la Cnn citando fonti stando alle quali a un eventuale secondo incontro dovrebbero esserci anche l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genero del tycoon. Dopo la tregua tra Usa e Iran, Donald Trump non vuole con Teheran un "piccolo accordo", ma "il grande accordo". Parola del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance che si è espresso così da Athens, in Georgia, come riporta la Cnn dopo i colloqui dello scorso fine settimana nella capitale pakistana Islamabad. Qui, è convinto, chi era intorno al tavolo "voleva un'intesa". "Il motivo per cui l'accordo non è stato ancora concluso sta nel fatto che il presidente vuole davvero un'intesa per cui l'Iran non abbia armi nucleari". E al contempo il tycoon, ha proseguito Vance che ha guidato la delegazione americana a Islamabad, vuole un accordo che consenta agli iraniani di "prosperare e integrarsi nell'economia mondiale". "Continueremo a negoziare e - ha aggiunto - cercheremo di far sì si concretizzi". "Quindi - ha assicurato - continuerò a battermi".