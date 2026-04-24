Usa congelano 344 milioni di dollari (in criptovalute) legati all'Iran
di Redazione
Lo ha comunicato il segretario al Tesoro, Scott Bessent
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April 24, 2026
Il Dipartimento del Tesoro americano sta sanzionando diversi portafogli di asset legati all'Iran, congelando 344 milioni di dollari in criptovalute. Lo annuncia il segretario al Tesoro Scott Bessent che, in più dichiarazioni postate su X, ha dato conto di sanzioni anche a carico della Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, una raffineria indipendente (una cosiddetta “teapot”) con sede in Cina, parte di uno schema che continua «a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere l'economia petrolifera dell'Iran».
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