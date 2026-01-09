Usa: agenti federali feriscono due persone a Portland, aperta un'indagine
di Redazione Esteri
Una sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and Border Protection con la propria auto
1 min di lettura
January 9, 2026
Il procuratore generale dell’Oregon, Dan Rayfield, ha annunciato l’avvio di un’indagine sulla sparatoria che giovedì 8 gennaio ha coinvolto agenti federali a Portland e che ha provocato il ferimento di due persone, un uomo e una donna, che sono stai poi trasportati poi in ospedale, non è noto in quali condizioni.
In una dichiarazione pubblicata su X, Rayfield ha spiegato che l’indagine verificherà se i funzionari federali abbiano agito o meno entro i limiti consentiti dalla legge e comprenderà l’audizione di testimoni, l’analisi di prove video e di altro materiale pertinente. Il procuratore generale ha ricordato che le autorità dell’Oregon hanno espresso più volte preoccupazione per l’uso eccessivo della forza da parte degli agenti federali a Portland e a livello nazionale, sottolineando che l’episodio «rafforza la necessità di trasparenza e responsabilità».
Il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and Border Protection con la propria auto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA