Usa: agenti federali feriscono due persone a Portland, aperta un'indagine

Una sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and Border Protection con la propria auto

Il procuratore generale dell’Oregon, Dan Rayfield, ha annunciato l’avvio di un’indagine sulla sparatoria che giovedì 8 gennaio ha coinvolto agenti federali a Portland e che ha provocato il ferimento di due persone, un uomo e una donna, che sono stai poi trasportati poi in ospedale, non è noto in quali condizioni.

In una dichiarazione pubblicata su X, Rayfield ha spiegato che l’indagine verificherà se i funzionari federali abbiano agito o meno entro i limiti consentiti dalla legge e comprenderà l’audizione di testimoni, l’analisi di prove video e di altro materiale pertinente. Il procuratore generale ha ricordato che le autorità dell’Oregon hanno espresso più volte preoccupazione per l’uso eccessivo della forza da parte degli agenti federali a Portland e a livello nazionale, sottolineando che l’episodio «rafforza la necessità di trasparenza e responsabilità».

Il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) ha dichiarato che la sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and Border Protection con la propria auto.