Usa, a 11 anni spara e uccide il padre. Gli aveva confiscato il Nintendo Switch

Il fatto è avvenuto nella contea di Perry, in Pennsylvania. Il ragazzino avrebbe trovato le chiavi per accedere alla pistola mentre cercava il videogioco che gli era stato portato via dal genitore

Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L'incidente è avvenuto - riportano i media americani - il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania.

La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo a una chiamata d'emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, morto nel letto. La moglie dormiva quando ha udito un forte rumore che l'ha svegliata. Ha provato a scuotere Dietz, senza ottenere risposta. Sentendo un suono simile a gocce d'acqua ha acceso la luce, realizzando che era sangue. A quel punto il bambino, C.D., ha detto alla mamma: «Ho ucciso papà».

Dalle ricostruzioni della polizia, il ragazzino avrebbe trovato le chiavi per accedere alla pistola messa in sicurezza mentre cercava il Nintendo Switch che gli era stato confiscato. Il bambino di 11 anni ha quindi preso la pistola, l'ha caricata e ha sparato. Ora è sotto la custodia della polizia e gli è stata negata la libertà su cauzione.