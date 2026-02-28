Uomo ucciso a Firenze, sono state arrestate tre persone

I carabinieri erano intervenuti per sedare una rissa, iniziata in strada e proseguita in un appartamento. Alla base ci sarebbe la riscossione di un debito

Svolta nell'omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze. I carabinieri nella notte hanno arrestato tre persone. Alla base della vicenda ci sarebbe la riscossione violenta di un debito sulla cui natura sono in corso indagini.

La vittima, colpita da armi da taglio, era un 33enne siciliano. C'era stata una rissa con una mazza e coltelli in cui sono rimasti feriti altri tre soggetti. Dopo le cure le tre persone sono state tratte in arresto per rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. Ora sono nel carcere di Sollicciano.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, poco dopo le 2 di venerdì, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini al 112 per una rissa in atto, i militari del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti per sedare una rissa in corso dentro un appartamento. Erano coinvolte almeno quattro persone che si fronteggiavano armate di coltelli e mazza da baseball. La lite aveva avuto inizio in strada, dove tre soggetti avevano cominciato a fronteggiarsi, entrando successivamente nell'abitazione dove vi erano altri due individui, uno dei quali partecipava attivamente.

La violenza della scena presentatasi agli occhi dei carabinieri intervenuti è stata tale da richiedere l'estrazione delle armi in dotazione per deterrenza.