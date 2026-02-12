Era appena uscita da un negozio di parrucchiera, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo

Una donna è stata accoltellata in pieno centro a Palermo: è grave

Una donna di 56 anni è stata accoltellata questa sera in via Libertà, a Palermo. La vittima era appena uscita da un negozio di parrucchiera quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo.

La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia in codice rosso. Ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l'hanno trovata dentro il negozio di parrucchieri che si trova di fronte Villa Zito.

La vittima perdeva molto sangue. Forse dopo essere stata ferita per strada ha cercato rifugio nel negozio. La zona è stata transennata dagli investigatori della Polizia di Stato che stanno indagando sull'aggressione, acquisendo anche le immagini dagli impianti di videosorveglianza.