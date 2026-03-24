Una barca con 34 persone in pericolo nel Mediterraneo

L'appello di Alarm Phone: il motore non funziona più e hanno bisogno di aiuto. Un aereo Frontex intercetta due barche con 40 migranti a bordo

«Ci sono 34 vite a rischio nel Mediterraneo centrale! Siamo stati allertati dell'imbarcazione che trasporta persone in fuga da Bengasi in Libya verso la Sicilia. Dicono che il loro motore non funziona più e chiedono urgentemente aiuto. Le autorità italiane e maltesi sono allertate: non lasciateli annegare!» lancia l'appello sui social, Alarm Phone.

Durante un volo di sorveglianza di routine di Frontex, tre giorni fa, l'equipaggio ha registrato una nave cisterna per Gnl alla deriva (probabilmente la metaniera russa Arctic Metagaz, ndr), che rappresentava un pericolo per la navigazione, e due imbarcazioni di migranti con a bordo più di 40 persone. Tutti i casi sono stati segnalati alle autorità italiane per i provvedimenti del caso.