Un uomo indagato per la morte di Aurora

Un 56enne peruviano, fermato per rapina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, è gravemente indiziato per il decesso di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente in provincia di Latina, trovata morta il 20 dicembre in via Paruta. L'uomo, con precedenti per violenza sessuale e irregolare sul territorio, il 28 dicembre avrebbe aggredito una connazionale 19enne nella stazione della metropolitana M2 di Cimiano: dopo averla sorpresa alle spalle sulla banchina, le avrebbe sottratto il telefono cellulare stringendole il collo con un braccio e tappandole la bocca con l'altra mano per impedirle di chiedere aiuto. Durante il trascinamento verso un angolo della stazione, la giovane -- visto l'arrivo di un treno -- sarebbe riuscita a divincolarsi e a recuperare il telefono. Soccorsa da alcuni passanti, la vittima ha riportato lesioni, mentre il 56enne è fuggito cercando di confondersi tra la folla, anche invertendo il lato del giubbotto double face. Il fermo è avvenuto la sera del 30 dicembre.