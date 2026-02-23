Un uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato della moglie

Un uomo 48enne è stato arrestato dalle autorità a San Severo (provincia di Foggia) con l'accusa di omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024. Quel giorno i due viaggiavano su un'automobile andata a fuoco: il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. L'incidente sarebbe stato simulato, secondo gli inquirenti, e quindi provocato volontariamente. L'uomo, dalla mattina del 23 febbraio, è in carcere.