Un uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato della moglie
Lucia Salcone, 47 anni, morì il 27 settembre 2024 apparentemente nell'incendio dell'automobile su cui viaggiava. Ma l'incidente, secondo gli inquirenti, sarebbe stato simulato
February 23, 2026
Un uomo 48enne è stato arrestato dalle autorità a San Severo (provincia di Foggia) con l'accusa di omicidio volontario premeditato della moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024. Quel giorno i due viaggiavano su un'automobile andata a fuoco: il corpo della donna fu ritrovato carbonizzato. L'incidente sarebbe stato simulato, secondo gli inquirenti, e quindi provocato volontariamente. L'uomo, dalla mattina del 23 febbraio, è in carcere.
