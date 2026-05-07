Un razzo nella base italiana dell'Unifil in Libano

Questo pomeriggio un razzo, «la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil Sector West». Lo rende noto il ministero della Difesa, assicurando che «non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Portolano, con il comandante del Covi, generale di Corpo d'Armata Iannucci e con il comandante del contingente italiano per seguire costantemente l'evoluzione della situazione. «Sono attualmente in corso accertamenti - informa il ministero - per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto».

A finire nella base italiana Unifil di Shama sarebbe stato un razzo a corto raggio da 107 millimetri, generalmente utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Le schegge del razzo, finito in campo aperto, avrebbero provocato la foratura di un mezzo.