Un minore in carcere con l'accusa di terrorismo

Un minorenne residente in provincia di Caserta è finito in carcere con l'accusa di aver preso parte, mediante canali virtuali, ad una associazione con finalità di terrorismo, avendo lo stesso — nell'estate del 2025 - formulato e condiviso in Rete il giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. Nelle prime ore di venerdì la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Le attività di indagine della polizia hanno consentito di acquisire elementi investigativi circa i contatti virtuali diretti con soggetti autoproclamatisi appartenenti all’Isis ed attestati in Siria; inoltre, dalle indagini è emerso che il minore ha dato luogo ad una massiccia diffusione di video raffiguranti tecniche terroristiche, scaricati dal darkweb ed indirizzati anche ad alcuni suoi coetanei che vivono in Campania, sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi. Ancora, il giovane indagato avrebbe scaricato, e condiviso con la sua cerchia relazionale virtuale, contenuti multimediali contenenti istruzioni per la fabbricazione di esplosivi fai da te, prodotti da agenzie di comunicazione dello Stato Islamico. Nei prossimi giorni il giovane sarà interrogato dal gip.