Udine, operaio cade in un silos e muore

Un lavoratore di 55 anni, Italo Carpi, è morto in circostanze ancora tutte da chiarire alla distilleria Durbino Friulia di Pasian di Prato (Udine). L'uomo sarebbe caduto in un serbatoio e alcuni colleghi avrebbero tentato di recuperarlo ma vanamente. Ci sono riusciti i vigili del fuoco ma quando l'operaio è stato issato era già deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i sanitari del 118 e gli operatori dello Spisal, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Il locale dove è avvenuto il tragico incidente è stato posto sotto sequestro. La Procura ha aperto un fascicolo sul caso e ha disposto che la salma venga sottoposta agli esami autoptici.

La Caffo, proprietaria dello stabilimento della Distilleria Durbino Friulia di Pasian di Prato (Udine) in una nota esprime «il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del proprio collaboratore, esperto e diligente lavoratore, in servizio da 33 anni presso lo stabilimento». La stessa azienda precisa che la morte «dai primi riscontri non sembra, al momento, attribuibile ad un incidente». «La proprieta', il direttore ed i colleghi, ancora increduli, si stringono con sincera partecipazione alla sua famiglia» prosegue la nota, affermando che «l'azienda è a disposizione delle autorità competenti e resta in attesa degli esiti e dei primi riscontri delle verifiche in corso, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto».