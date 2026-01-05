L'incontro voluto da Macron farà il punto sul negoziato per la tregua, alla presenza degli emissari di Trump: concessioni territoriali e status dei territori restano i veri ostacoli sulla via della tregua

Ucraina, Witkoff e Kushner al tavolo dei Volenterosi di Parigi di domani

L'inviato speciale del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente americano, Jared Kushner, rappresenteranno gli Stati Uniti ai colloqui sull'Ucraina a Parigi il giorno dell'Epifania: lo ha annunciato un funzionario della Casa Bianca.

La riunione dei cosiddetti "Volenterosi", che verrà presieduta da Emmanuel Macron, è stata preceduta negli ultimi giorni da una serie di riunioni tecniche a livello di consiglieri per la sicurezza e di capi di stato maggiore: l'obiettivo è creare un quadro più definito sulle future garanzie di sicurezza per Kiev, che scoraggino Mosca da nuovi attacchi, nel caso di un cessate il fuoco.

Il futuro status dei territori contesi e la definizione delle concessioni territoriali da parte dell'Ucraina nei confronti della Russia restano i più grandi nodi da sciogliere, in vista di una possibile tregua.