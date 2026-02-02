Ucraina, Trump annuncia: «Presto buone notizie»

Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione potrebbe presto annunciare buone notizie riguardo agli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. «Credo che stiamo facendo ottimi progressi con l'Ucraina e la Russia. È la prima volta che lo dico. Penso che potremmo avere presto delle buone notizie», ha affermato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.