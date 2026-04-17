Ucraina, nuovi pesanti attacchi: almeno 17 morti e 100 feriti nei raid russi

È di almeno 17 morti e 100 feriti il bilancio dei raid russi di ieri sull'Ucraina, in uno degli attacchi più letali del 2026. Lo hanno riportato i media di Kiev.

Missili e droni russi hanno distrutto case, incendiato edifici e ucciso civili nelle principali città ucraine tra cui Kiev, Dnipro e Odessa. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che Mosca ha lanciato un totale di 19 missili balistici, 25 missili da crociera e 659 droni durante l'attacco. In tutto, 12 missili e 20 droni hanno colpito ben 26 località in Ucraina, mentre i detriti delle intercettazioni hanno raggiunto altre 25 località.

Mercoledì notte, scrivendo su X, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha detto che «la Russia non merita alcun allentamento della politica globale o revoca delle sanzioni. La Russia sta puntando sulla guerra e la risposta deve essere esattamente questa: dobbiamo difendere le vite con tutti i mezzi disponibili e dobbiamo anche esercitare pressione per il bene della pace con la stessa forza. Sono grato a coloro nel mondo che lavorano con noi in questo modo e che aiutano l'Ucraina in modo tempestivo e completo».