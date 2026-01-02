Ucraina, massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia

Nella regione di Zaporizhzhia i russi hanno sferrato 737 attacchi nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, Ivan Fedorov. «I russi stanno colpendo il centro regionale. C'è un incendio», ha scritto. L'allerta aerea continua, hanno avvertito le autorità. I residenti di Zaporizhia e della regione sono invitati a rimanere in luoghi sicuri. In precedenza, l'Aeronautica militare aveva lanciato l'allarme per lo spostamento di droni d'attacco da sud. Come riportato da Ukrinform, il primo giorno del nuovo anno la Russia ha attaccato la regione e quasi 4.000 persone sono rimaste senza elettricità.

Droni russi hanno sferrato un attacco anche nella regione di Dnipropetrovsk causando il ferimento di due persone. Lo ha fatto sapere sempre su Telegram il capo ad interim del Dipartimento di polizia dell'oblast di Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko: «Il nemico ha colpito con i droni il distretto di Synelnyky e le comunità di Slovianska, Bogynivska e Vasylkivska», ha precisato. Un garage, una cucina estiva e un ampliamento della casa hanno preso fuoco. Anche un istituto superiore, una palestra e un'abitazione privata sono state danneggiate.

Le forze russe stanno inoltre continuando ad avanzare verso Pokrovsk, la cosiddetta «porta di Donetsk», ricorrendo a movimenti individuali, apparentemente sicuri che passeranno inosservati. Lo ha dichiarato, in una intervista televisiva riportata da Rbc, Ihor Yaremenko, capo di stato maggiore di un battaglione di artiglieria da ricognizione della Guardia Nazionale ucraina. Secondo Yaremenko la Russia sta usando una tattica di "infiltrazione uno a uno", cercando di muoversi inosservata. Tuttavia, le Forze di Difesa ucraine rilevano tali tentativi e lanciano attacchi di fuoco per impedire alle unità russe di penetrare a Pokrovsk e per ridurre il carico di lavoro delle truppe che difendono la città. Yaremenko ha aggiunto che le unità ucraine stanno anche lavorando per espandere e mantenere le rotte logistiche verso Pokrovsk e Myrnohrad, per assicurare alle unità di fanteria tutto il necessario per la difesa. Alla sera del 1° gennaio, lungo la linea del fronte sono stati registrati 97 scontri, 23 dei quali in direzione Pokrovsk , che da tempo è il settore più caldo.