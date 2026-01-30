Ucraina, abbattuti 18 droni di Kiev da Mosca dopo l'annuncio della "tregua del gelo"

Trump annuncia la "tregua del gelo" in Ucraina. «Ho chiesto a Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato» ha detto il presidente Usa. Zelensky aveva avvertito che i russi stavano preparando «un nuovo massiccio attacco» contro l'Ucraina. Nessuna replica per ora da Mosca, che però ha comunicato di aver abbattuto nella notte 18 droni ucraini sul proprio territorio. Kiev nel frattempo ha comunicato che 613 edifici della capitale «restano senza riscaldamento» dopo i raid di Mosca del 23-24 gennaio e la Commissione Ue e la Bei hanno stanziato altri 50 milioni di euro per la società energetica per sostenere il sistema energetico colpito dai bombardamenti.