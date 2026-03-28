«Ucciso lo scienziato responsabile programma nucleare iraniano»

Secondo i media della Repubblica islamica, Ali Fouladvand, capo della ricerca presso l'Organizzazione iraniana per l'innovazione e la ricerca difensiva, è morto in un raid

Un attacco aereo avrebbe causato la morte di Ali Fouladvand, capo della ricerca presso l'Organizzazione iraniana per l'innovazione e la ricerca difensiva, che si occupa del programma nucleare della Repubblica Islamica. Lo riporta Iran International. Fouladvand sarebbe morto insieme ad alcuni suoi familiari a Borujerd. Lo scienziato, che si occupava della supervisione di alcune ricerche di carattere militare, era sopravvissuto a un precedente tentativo di eliminarlo durante la guerra dei dodici giorni dello scorso giugno. In quell'occasione aveva perso la vita sua moglie, Masoumeh Pirhadi.