Trump, stiamo parlando con l'Iran e Cuba

Donald Trump ha detto che i colloqui con l'Iran sono in corso, nonostante le forti tensioni. «Abbiamo navi dirette verso l'Iran in questo momento, navi di grandi dimensioni... e stiamo conducendo colloqui con l'Iran», ha detto giornalisti alla Casa Bianca. «Vedremo come andrà a finire», ha aggiunto.

Il tycoon si è detto sicuro che il Messico cesserà di inviare petrolio a Cuba. «Stiamo trattando con i leader cubani in questo momento», ha aggiunto.