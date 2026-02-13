Trump sposta in Medio Oriente la portaerei USS Gerald Ford

La portaerei statunitense USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo, ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar del Caraibi per raggiungere il Medio Oriente. La mossa è maturata nell'ambito delle tensioni tra Washington e Teheran sul nucleare. Nelle acque internazionali al largo dell'Iran, due settimane fa, era già arrivata un'altra portaerei, la Abraham Lincoln, insieme a diversi cacciatorpediniere lanciamissili.

Ieri, il presidente Usa Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti devono raggiungere un accordo con l’Iran perché altrimenti gli esiti potrebbero essere "molto, molto traumatici".

Le due parti, lo ricordiamo, hanno già avviato un confronto: il primo giro di trattative tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato speciale americano Steve Witkoff si è tenuto venerdì scorso a Muscat, in Oman.