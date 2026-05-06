Trump sospende Project Freedom, il nuovo progetto per Hormuz

Il piano era stato annunciato a inizio settimana e presentato come «un favore a tutto il mondo»: dopo pochi giorni, è stato già sospeso

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la sospensione del "Project Freedom", il piano che avrebbe dovuto permettere alle navi bloccate nelle acque dello Stretto di Hormuz di muoversi. Il cambio di programma è stato annunciato con un post sui social media ed è arrivato in modo improvviso: fino a ieri, il piano era stato esaltato come un passaggio fondamentale per sbloccare la situazione. "Con Project Freedom gli Stati Uniti fanno un favore al mondo", aveva affermato il segretario di Stato Marco Rubio.

Trump ha affermato di voler sospendere il progetto per un "breve periodo" per lasciare spazio agli sforzi diplomatici statunitensi volti a concludere un accordo con l'Iran. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi - ha scritto il tycoon - in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto". Il regime iraniano non ha commentato le parole di Trump.

In questo momento nelle acque attorno allo Stretto sono bloccate centinaia di navi, con a bordo almeno 20mila persone.