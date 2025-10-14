Trump: raid sui narcos al largo del Venezuela, 6 morti

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco «letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabilità del commando sud Usa, appena al largo delle coste del Venezuela».

Il presidente americano ha aggiunto che «l'intelligence ha confermato che la nave trafficava stupefacenti, era associata a reti illecite di narcoterrorismo e stava transitando lungo una rotta nota del Dto. L'attacco è stato condotto in acque internazionali e sei narcoterroristi di sesso maschile a bordo della nave sono rimasti uccisi. Nessun membro delle forze armate Usa è rimasto ferito».