Trump perde un fedelissimo: lascia il capo della polizia di frontiera

Il capo del Border Patrol, l'agenzia federale che si occupa di controllare le frontiere degli Stati Uniti, ha annunciato le dimissioni. Michael Banks era stato nominato dal Presidente Donald Trump l'anno scorso. La sua partenza rappresenta l'ultimo scossone nell'amministrazione americana, dopo che Trump aveva silurato Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, dipartimento da cui dipende il Border Patrol. Greg Bovino, controverso comandante operativo, aveva lasciato l'incarico nei mesi scorsi. «È arrivato il momento - ha detto Banks a Fox News - lascio con la sensazione di aver riportato la nave sulla rotta giusta dopo la gestione più caotica del confine che questo Paese abbia mai visto in passato».