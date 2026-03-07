Trump: la guerra continuerà per un po'

«Stiamo vincendo di gran lunga la guerra con l'Iran, e continuerà. Continuerà per un po'». Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente Usa ha anche attaccato il premier britannico Starmer. «Il Regno Unito, una volta un nostro grande alleato, forse il più grande, sta finalmente pensando seriamente all'invio di due portaerei nel Medio Oriente. Va bene, primo ministro Starmer, non ci servono più, ma ce ne ricorderemo. Non vogliamo che la gente si unisca alla guerra quando l'abbiamo già vinta», ha scritto il tycoon sul suo social Truth.

Trump ha, infine, smentito le voci secondo cui la Russia starebbe aiutando l'Iran. «Non c'è nessuna indicazione in merito», ha risposto a chi gli chiedeva se, appunto, la Russia aiutasse Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Il presidente Usa è anche tornato sul bombardamento della scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh di Minab, che ha provocato la morte di 150 bambine. «Sulla base di quello che visto» il bombardamento è «stato fatto dall'Iran», ha detto, sottolineando che Teheran è molto «inaccurata» con le sue munizioni.