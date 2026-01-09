Trump insiste: «La Groenlandia? Con le buone o con le cattive»
Lo ha detto il presidente Usa durante l'incontro coi petrolieri
January 9, 2026
Donald Trump insiste che gli Stati Uniti prenderanno la Groenlandia «con le buone o con le cattive». «Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini», ha aggiunto. «Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo la Russia o la Cina prenderanno il controllo», ha detto ancora dicendo di essere un «grande fan della Danimarca».
