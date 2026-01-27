Trump ci ripensa: «De-escalation in Minnesota»

»Andremo a de-escalare un po'» in Minnesota: lo ha detto Donald Trump in una intervista tv, dopo l'uccisione di due manifestanti a Minneapolis da parte di agenti federali. La decisione del presidente Usa arriva al termine di giornate ad alta tensione seguite alla morte di Renee Good e Alex Pretti per mano degli agenti della famigerata Ice, la polizia anti immigrati. Omicidi condannati dall'ex-presidente Joe Biden: ·«Non siamo un Paese che uccide i suoi cittadini per strada», ha detto. Le parole dell'ex presidente danno voce al crescente malcontento degli american. Che hanno indotto il tycoon a una repentina retromarcia.

«Non è una ritirata, ma un cambiamento», si è affrettato a precisare Trump, in un'intervista a Fox News parlando delle sue decisioni su Minneapolis, dove ha rimosso il comandante della Border Patrol, Frank Bovino e inviato lo zar delle frontiere Tom Homan. Il tycoon ha detto che Bovino è «ottimo ma forse non lì».