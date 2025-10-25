Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'incremento delle tariffe sul suo social Truth definendo lo spot anti-dazi con Reagan un "atto ostile".

Donald Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% in seguito alla "pubblicità fraudolenta" con Ronald Regan. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth definendo lo spot anti-dazi con Reagan un "atto ostile". Il 10% si va ad aggiungere "a quello che già pagano ora", ha messo in evidenza Trump. Nello spot, successivamente sospeso, Ronald Reagan, icona repubblicana, affermava che i dazi causano guerre commerciali e disastri economici. L'annuncio di Trump è arrivato appena due giorni dopo la conclusione dei colloqui commerciali con Ottawa.