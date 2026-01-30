Trump annuncia su Truth che Warsh sarà il nuovo presidente della Fed
Per il tycoon «Kevin passerà alla storia come il migliore dei presidenti» della banca centrale
January 30, 2026
Donald Trump ha annunciato la nomina di Kevin Warsh come nuovo numero uno della Federal Reserve, la banca centrale americana. «Conosco Kevin da molto tempo e non ho alcun dubbio che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore - ha scritto il presidente americano su Truth social - Oltre a tutto il resto, è nato per il ruolo e non vi deluderà mai».
Il presidente americano ha poi elogiato anche gli altri candidati alla successione di Jerome Powell. «Christopher Waller, Rick Rieder e altri sono stati sentiti per la presidenza della Fed. Sarebbero stati eccezionali. C'è così tanto talento nel nostro Paese».
