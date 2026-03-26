Trieste, coppia va in vacanza a Sharm el-Sheik e lascia a casa cinque figli minori

I ragazzi sono stati trasferiti in comunità. I due hanno documentato nel frattempo il loro viaggio con post e foto sui social

L'occasione era un compleanno da festeggiare. Per questo hanno fatto le valige e sono partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh sul Mar Rosso. Un viaggio pensato solo per loro due, documentato anche da post e foto sui social. Nessun biglietto aereo dunque per i loro cinque figli, tutti minori, lasciati a casa da soli.

È accaduto a Trieste: dei cinque minorenni i più piccoli frequentano la scuola primaria, il più grande un istituto superiore. Adesso sono stati ospitati tutti nella stessa comunità: una struttura sul territorio provinciale.

Ad accorgersi che in quella famiglia stava succedendo qualcosa di anomalo, probabilmente attraverso i racconti di uno dei bambini, è stata un'insegnante, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. Dopo un sopralluogo con il Nucleo della polizia giudiziaria della polizia locale sono state attivate le misure di protezione e i cinque minori sono stati allontanati dalla famiglia e trasferiti in una comunità. Sulla vicenda gli organi competenti mantengono il massimo riserbo.

La famiglia vive in una zona periferica della città. Dopo la segnalazione della scuola e il successivo sopralluogo, i cinque minorenni sono stati trasferiti in un primo momento all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo per verificare che stessero bene. In contemporanea è stata inviata un'informativa alla Procura dei minori ed è stata avviata, da parte dei Servizi sociali, la ricerca di una comunità idonea ad accoglierli.