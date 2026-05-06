Traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: 18 arresti a Roma

Con l'arresto di 18 persone, 16 in carcere e 2 ai domiciliari, è stata smantellata a Roma un'associazione criminale - ritenuta dagli investigatori tra le più pericolose nella capitale - che importava dall'estero e distribuiva all'ingrosso a diverse piazze di spaccio ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Alle persone fermate è stata contestata l'aggravante del "metodo mafioso", tenuto conto del controllo del territorio esercitato sulle attività di spaccio, delle modalità violente nel recupero dei crediti di droga e della vicinanza dei vertici a importanti referenti del clan Senese.

Le persone arrestate sono indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall'aver agito con modalità mafiose.