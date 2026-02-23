Torino, morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle scale

La mamma avrebbe avuto un malore e il piccolo le sarebbe scivolato dalle braccia

Non ce l'ha fatta il bimbo di 5 mesi ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale a Torino dopo essere rimasto ferito nei giorni scorsi a seguito di una caduta dalle scala nella sua abitazione a Pessione di Chieri, nel Torinese. La mamma del piccolo, subito dopo l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri aveva raccontato di essere stata colpita da un malore, di aver perso l'equilibrio e che il piccolo le era scivolato dalle braccia. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli investigatori che, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, vogliono ricostruire con esattezza quanto accaduto.