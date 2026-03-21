Terremoto alle Eolie, scossa avvertita anche a Palermo

Notte di apprensione per alcune scosse di terremoto di magnitudo 4.6 registrate alle Isole Eolie, che si sono avvertite in diverse zone in città e nel Messinese

Terremoto nella notte alle Isole Eolie, avvertito in diverse zone di Palermo e del Messinese; il sisma sarebbe stato avvertito anche nella provincia di Reggio Calabria. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha parlato a riguardo di sciame sismico, con epicentro in mare tra Alicudi e Palermo.

Secondo i dati, si sono susseguite infatti almeno 15 scosse intorno all'arcipelago eoliano. La più significativa quella registrata alle ore 2.46 di magnitudo 4.6 a Nord di Cefalù, a Ovest di Alicudi, a una profondità di 29 chilometri con epicentro nel Tirreno meridionale. Alle 2.49, un'altra scossa - di magnitudo 4.3 - è stata registrata nella stessa area.

A queste due scosse sono seguite repliche di minore intensità, comprese tra magnitudo 2.0 e 3.0, che hanno caratterizzato lo sciame sismico con oltre 15 eventi in un paio di ore, fino alle 4.28 del mattino. Al momento comunque non sono stati registrati significativi danni a cose o persone.