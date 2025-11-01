Tanzania la presidente vince di nuovo, con 700 morti nelle proteste

La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, è stata rieletta con oltre il 97% dei voti, secondo i risultati annunciati dalla commissione elettorale dopo le violente proteste di piazza contro le elezioni dalle quale sono stati esclusi tutti gli altri candidati più importanti, alcuni anche imprigionati. Intanto, il principale partito di opposizione, Chadema, denuncia che centinaia di persone sono state uccise dalle forze dell'ordine da quando sono iniziate le proteste mercoledì, il giorno delle elezioni.

A Chadema è stato impedito di partecipare alle elezioni e il suo leader è sotto processo per alto tradimento. Diventata presidente dopo la morte improvvisa nel 2021 del suo predecessore, John Magufuli, di cui era la vice, Hassan ha dovuto affrontare l'opposizione di parti dell'esercito e degli alleati di Magufuli e quindi secondo gli analisti ha cercato di cementare la sua posizione con una schiacciante vittoria elettorale.

I gruppi per i diritti civili affermano che la presidente ha imposto "un'ondata di terrore" in Tanzania prima del voto, anche con rapimenti di importanti esponenti. Il suo governo ha negato il ricorso "alla forza eccessiva" nel rispondere alle proteste, nelle quali secondo un portavoce di Chadema sarebbero rimaste uccise "circa 700 persone", ma ha bloccato internet, imponendo un rigido lockdown e coprifuoco in tutto il Paese, rendendo così difficile avere informazioni nel Paese dove i siti di informazione sono bloccati da mercoledì e dove ai giornalisti non viene permesso di circolare liberamente.