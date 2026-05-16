Taiwan dopo le parole di Trump: noi nazione indipendente e sovrana

Taiwan ha ribadito di essere una nazione «indipendente, sovrana e democratica» e di non essere subordinata alla Cina, rispondendo alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che aveva messo in guardia l'isola contro qualsiasi proclamazione formale d'indipendenza suscettibile di provocare una guerra con Pechino. In una nota, il ministero degli Esteri di Taiwan ha affermato che «Taiwan e' una nazione democratica, sovrana e indipendente, che non e' subordinata alla Repubblica Popolare Cinese». Il governo di Taipei ha inoltre sottolineato che le forniture di armi statunitensi rientrano negli impegni di sicurezza assunti dagli Stati Uniti nei confronti dell'isola e che, sotto questo profilo, la politica di Washington rimane «immutata». «Per quanto riguarda la vendita di armi tra Taiwan e gli Stati Uniti, si tratta non solo di un impegno di sicurezza statunitense nei confronti di Taiwan, chiaramente sancito dal Taiwan Relations Act, ma anche di una forma di deterrenza congiunta contro le minacce regionali», ha affermato ancora il Ministero.