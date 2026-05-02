Taglio accise, Governo: «Lo estenderemo al 22 maggio»

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale che indica un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Il testo pubblicato in Gazzetta conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio e riduce a 5 centesimi il calo delle accise per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l'Iva. Il decreto prevede per l'intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Sarebbe, però, un'operazione in due tempi quella che consentirà di estendere il taglio delle accise dei carburanti per tre settimane. Alla riduzione prevista fino al 10 maggio dal decreto legge pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, si aggiunge quanto sarà previsto da un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fiscale fino al 22 maggio. Lo si apprende da fondi di governo secondo le quali sono già state trovate le coperture: si aggiungono al decreto legge altri 250 milioni di risorse un'intervento che vale complessivamente 400 milioni.